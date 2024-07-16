Конфискован первый самокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода

Судебные приставы Москвы впервые по решению суда конфисковали электросамокат у владельца, сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

Студент, находясь в нетрезвом виде, совершил наезд на пожилую женщину, сказано в сообщении. Инцидент произошел на западе столицы, уточнили в ФССП.

«Суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ, постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 18 месяцев», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что молодой человек не явился по вызову в отделение судебных приставов. Его подвергли принудительному приводу и конфисковали электросамокат фирмы Dualtron ultra.