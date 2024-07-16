Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видео, на котором члены украинского националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) расстреляли российского бойца.

«Фашисты есть фашисты», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, к ним «надо так и относиться, и их нужно уничтожать».

Отвечая на вопрос, собирается ли судебная база по таким случаям, Песков ответил утвердительно: «Она собирается, причем уже не первый год. Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств».

Ранее это видео в своем телеграм-канале прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь», — написал он.