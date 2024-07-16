Россияне за полгода выпили 580 млн литров крепкого алкоголя

Россияне с января по июнь купили в розницу больше миллиарда литров алкогольных напитков, что на 4,1% больше, чем в первом полугодии прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В традиционной пол-литровой таре весь приобретенный алкоголь тянет на 2,2 миллиарда бутылок. И это не считая пива, пивных напитков, сидра и медовухи. При этом 580 миллионов литров — это проданные в магазинах напитки крепостью свыше девяти градусов, что на 27 миллионов литров больше, чем фиксировали годом ранее, приводит статистику «Парламентская газета».

Самым популярным спиртным напитком по-прежнему остается водка, объемы ее продаж составили 370 миллионов литров, что на 1% больше первого полугодия 2023 года. Ликеро-водочных изделий — настоек, ликеров, джина, виски, рома, текилы — реализовано на 14% больше (75,6 миллиона литров), коньяка — 68,5 миллиона литров ( плюс 7,2%).

Рост продаж алкоголя уже не первый год фиксируют, как это ни странно, параллельно со снижением потребления. Как весной сообщили на коллегии Минздрава, пить алкоголь в России стали меньше: с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 — в 2023-м.