НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кандидата в вице‑президенты у Трампа назвали катастрофой для Киева

Источник:
Sibnet.ru
281 3
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, считающийся убежденным сторонником мирных переговоров на Украине, стал кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии, такое решение было принято на съезде республиканцев.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала «катастрофой» для Украины, сообщает издание Politico.

«Любой человек с мозгами знает, что конфликт на Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года, нелепа, никто по-настоящему в это не верит. Украина — функционально разрушена как страна. Средний возраст офицера ВСУ — 43. Это трагично», — ранее заявлял Вэнс.

По его словам, «в интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне». «Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны», — считает Вэнс.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
Запад признал эффективность новой стратегии России
НАТО отвергла идею Киева сбивать самолеты России над Украиной
Генштаб ВСУ заявил о тяжелом положении на двух направлениях
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Саммит НАТО дал Украине последний шанс
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scorpion2777

Сначала наняли чувака, печенек наобещали, а потом замочили, как ненужного свидетеля. А Бидон типа не...

Nik3316

"Секретная служба США проделала фантастическую работу"... это он про снайпера в 100м от кандидата в президенты,...

Asd10

Дикари в шлепанцах, обладающие дронами, это как бы уже и не дикари... ☺

Maniac.

Как всегда радуешься новым производствам Родины, а по факту окажется только шильдики переклеивают. Только...