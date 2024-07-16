Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, считающийся убежденным сторонником мирных переговоров на Украине, стал кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии, такое решение было принято на съезде республиканцев.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала «катастрофой» для Украины, сообщает издание Politico.

«Любой человек с мозгами знает, что конфликт на Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года, нелепа, никто по-настоящему в это не верит. Украина — функционально разрушена как страна. Средний возраст офицера ВСУ — 43. Это трагично», — ранее заявлял Вэнс.

По его словам, «в интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне». «Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны», — считает Вэнс.