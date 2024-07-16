Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание Bild со ссылкой на источники.

В письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о «мирной конференции», возобновлению дипломатических отношений с Россией и «политическому наступлению» по отношению к странам Юга, чье «уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине», рассказали источники.

В послании Орбан рассказал о недавних встречах с лидерами Украины, России, Китая, Турции, а также кандидатом в президента США Дональдом Трампом.

Ранее Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.