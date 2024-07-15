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«МойОфис» получил ассистента с искусственным интеллектом

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильное приложение «МойОфис Документы» для Android получило поддержку ассистента с элементами искусственного интеллекта GigaChat, сообщается на сайте разработчиков.

До 31 августа функциональность нейросетевой модели доступна всем пользователям офисного пакета в режиме бета-тестирования, по итогам которого наиболее востребованные сценарии будут включены в продукт на постоянной основе.

GigaChat позволяет оперативно анализировать и генерировать данные. Например, нейросеть умеет составлять вопросы или тезисы на основе заданной информации, менять тон сообщений, сокращать абзацы, выделять главные мысли.

Всего в меню решения доступны пять групп сценариев для нейросети и 31 команда. Новая функциональность доступна только для Android-устройств, в региональных настройках которых выставлен русский язык

Чтобы протестировать искусственный интеллект, нужно скачать «МойОфис Документы». Если приложение уже установлено, необходимо убедиться, что в настройках профиля указана опция «Предоставлять статистику использования».

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