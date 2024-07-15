Запущено массовое производство отечественных роутеров

Компания «Искра Технологии» запустила серийное производство отечественных роутеров в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба производителя.

Это первый в России проект производства массового абонентского оборудования, он реализуется в интересах оператора Ростелеком. Текущие производственные мощности позволят предприятию выпускать несколько сотен тысяч изделий в год.

«Создание производства роутеров в России, на собственной производственной базе позволяет нам не только удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичное оборудование, но и способствует созданию новых рабочих мест и укреплению технологического суверенитета страны», — отметил представитель компании Константин Дзахоев.

Отмечается, что запуск серийного производства роутеров на территории России способствует решению стратегической задачи по импортозамещению и расширению использования отечественной электронной компонентной базы.