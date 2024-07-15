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Закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России

Источник:
«Типичная Рязань»
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Закрывшая бывшего президента США Дональда Трампа при покушении во время предвыборного митинга в Пенсильвании телохранительница родилась в России, утверждает телеграм-канал «Типичная Рязань».

Девушка якобы родилась в городе Скопин Рязанской области, была ученицей местного тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США, а после работала тренером и училась в университете, окончив школу частных телохранителей.

При этом официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Личных данных сотрудников Секретной службы США нет в свободном доступе, они являются засекреченными.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали. Согласно данным опознания, им оказался 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

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ЧП #Громкое дело #Мир
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