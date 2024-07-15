Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу из‑за России

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Европейского союза в случае конфискации российских активов на Западе.

Официальный Эр-Риад дал «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права, пишет агентство Bloomberg. В случае конфискации российских денег саудиты готовы избавиться от ценных бумаг ЕС.

Представители Минфина королевства заявили агентству, что отношения Саудовской Аравии с другими государствами предусматривают диалог по вопросам, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.

Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги Евросоюза составляют порядка 15,1 миллиарда евро. При этом резервы Европейского центрального банка оцениваются в 69 миллиардов евро.

Отмечается, что массовая распродажа долговых обязательств может вызвать цепную реакцию, что приведет к падению экономических показателей еврозоны. Так, на сегодня иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции и 45% госдолга Германии.

Страны G7 продолжают обсуждать возможную конфискацию 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации. Пока такая мера коснулась только полученной в результате заморозки прибыли, ее передадут Киеву.