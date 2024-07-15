Запад признал эффективность новой стратегии России

Российская армия эффективно уничтожает западную технику ВСУ с помощью новой стратегии — внезапных ударов комплексами «Искандер-М».

Ракеты комплекса «Искандер-М» крайне сложно обнаружить и отследить из-за маневров, которые они совершают на всей траектории полета, пишет издание Military Watch Magazine. При этом для ракет разработана широкая номенклатура боевых частей.

Так, ракеты серии 9М723 с кассетой могут нести осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные и противотанковые боевые элементы. Согласно открытым данным, ее боевая нагрузка достигает 700-800 килограммов.

Издание напомнило, что на прошлой неделе комплексы «Искандер-М» ВС РФ двойным ударом уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с боеприпасами в Харьковской области. Также российская установка успешно нейтрализует ЗРК Patriot на Украине.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что комплекс «Искандер» уничтожил немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию TRML-4D в Днепропетровской области Украины.