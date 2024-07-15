Орбан направил лидерам стран ЕС мирные предложения по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан письменно проинформировал лидеров стран Евросоюза о предложениях Будапешта по урегулированию на Украине, сообщил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в <...> прекращении кровопролития, то это изменение политики должно быть разработано и реализовано сейчас», — отметил он в интервью газете Magyar Nemzet.

По словам политического директора, роль Венгрии не стоит как недооценивать, так и переоценивать. Он подчеркнул, что страна способна сыграть серьезную посредническую роль в мирном урегулировании и попытаться убедить государства-члены ЕС в плане Виктора Орбана.

«Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники», — уточнил политик.

Балаж Орбан также добавил, что венгерский премьер продолжит свою миротворческую миссию по урегулированию украинского кризиса, в связи с чем будут новые поездки и переговоры.