Вышел первый тизер сериала «Комбинация»

Музыкальный тизер байопика «Комбинация» с Елизаветой Базыкиной и Анастасией Уколовой в главных ролях представил онлайн-кинотеатр Wink.

Сериал расскажет о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

Главные роли в сериале исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов, Азамат Нигманов, Ульяна Кравец.