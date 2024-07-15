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Вышел первый тизер сериала «Комбинация»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © онлайн-кинотеатр Wink

Музыкальный тизер байопика «Комбинация» с Елизаветой Базыкиной и Анастасией Уколовой в главных ролях представил онлайн-кинотеатр Wink.

Сериал расскажет о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

Главные роли в сериале исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов, Азамат Нигманов, Ульяна Кравец.

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mosquito__2010

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scorpion2777

Сначала наняли чувака, печенек наобещали, а потом замочили, как ненужного свидетеля. А Бидон типа не...

mosquito__2010

Конечно стрелок был ликвидирован секретной спец. службой, следы демократов нужно заметать. Но это раскол....

Asd10

Дикари в шлепанцах, обладающие дронами, это как бы уже и не дикари... ☺