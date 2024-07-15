НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Трамп рассказал о чудесном спасении при покушении

Источник:
ТАСС
382 6

Секретная служба США проделала фантастическую работу, ликвидировав подозреваемого в стрельбе на митинге с первой попытки, заявил Дональд Трамп.

«Они убили его одним выстрелом <...>. Они проделали фантастическую работу», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью американским СМИ. Он назвал произошедшее «сюрреалистичным».

Трамп высоко оценил действия сотрудников охраны, заявив, что они набросились на него для прикрытия, как полузащитники в американском футболе. «Сотрудники охраны с такой силой повалили меня на землю, что у меня ботинки слетели, а они туго зашнурованы», — вспомнил Трамп.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. <...> Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал Трамп.

Покушение стало бы успешным, если бы он вовремя не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах, добавил Трамп.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Маск заявил, что его дважды пытались убить
Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа
Байдена обвинили в подстрекательстве к покушению на Трампа
Байден отказался называть стрельбу в Трампа покушением
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Путин назвал сроки начала мирных переговоров с Украиной
Обсуждение (6)
Картина дня
Трамп рассказал о чудесном спасении при покушении
НАТО отвергла идею Киева сбивать самолеты России над Украиной
Медведев спрогнозировал победу Трампа
Экономист предсказал скачок цен на бензин в России
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
40
Путину обновили официальную биографию
37
Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов
32
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
28
Осужденный за коррупцию генерал попросился на фронт