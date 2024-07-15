Секретная служба США проделала фантастическую работу, ликвидировав подозреваемого в стрельбе на митинге с первой попытки, заявил Дональд Трамп.

«Они убили его одним выстрелом <...>. Они проделали фантастическую работу», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью американским СМИ. Он назвал произошедшее «сюрреалистичным».

Трамп высоко оценил действия сотрудников охраны, заявив, что они набросились на него для прикрытия, как полузащитники в американском футболе. «Сотрудники охраны с такой силой повалили меня на землю, что у меня ботинки слетели, а они туго зашнурованы», — вспомнил Трамп.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. <...> Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал Трамп.

Покушение стало бы успешным, если бы он вовремя не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах, добавил Трамп.