Войска НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. <...> Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — цитирует ТАСС Столтенберга.

При этом генсек НАТО отметил, что альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву, в том числе укрепляя противовоздушную оборону страны.

В итоговой декларации саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля, лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО».