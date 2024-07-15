НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО отвергла идею Киева сбивать самолеты России над Украиной

Источник:
ТАСС
293 2

Войска НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. <...> Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — цитирует ТАСС Столтенберга.

При этом генсек НАТО отметил, что альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву, в том числе укрепляя противовоздушную оборону страны.

В итоговой декларации саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля, лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО».

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Генштаб ВСУ заявил о тяжелом положении на двух направлениях
Лавров поднимет в СБ ООН вопрос о списке погибших в Буче
Украинский эксперт предсказал генеральное сражение с Россией
Песков оценил уровень безопасности Путина
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Путин назвал сроки начала мирных переговоров с Украиной
Обсуждение (2)
Картина дня
НАТО отвергла идею Киева сбивать самолеты России над Украиной
Медведев спрогнозировал победу Трампа
Генштаб ВСУ заявил о тяжелом положении на двух направлениях
Лавров поднимет в СБ ООН вопрос о списке погибших в Буче
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
40
Путину обновили официальную биографию
37
Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов
32
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
28
Осужденный за коррупцию генерал попросился на фронт