Сериал «Ира» стартует на ТНТ

Премьера драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли состоится на канале ТНТ в понедельник, 15 июля.

В центе сюжета молодая женщина Ира, которая работает в МФЦ. Работа ей давно надоела, поэтому каждый понедельник оборачивается серьезным испытанием для нервной системы.

Девушка давно живет со своим парнем Сергеем (Григорий Калинин). Он фанатеет по арт-хаусному кино, хотя сам пишет сценарии для центральных каналов. Ире хобби бойфренда мало интересно, за что она постоянно выслушивает его нотации. После очередного скандала парень уходит, а Ира на эмоциях проводит ночь со своим навязчивым коллегой Феликсом (Иван Купреенко).

Некоторое время спустя Сергей возвращается к подруге, но девушка вскоре понимает, что беременна. Проблема в том, что она не знает, кто отец ребенка – Сергей или Феликс. Ситуация приближается к критической, когда Ира отправляется на прием к симпатичному гинекологу и тут же влюбляется в него.

Еще Ира пытается выстраивать отношения со своими родственниками, которых иначе как токсичными, и не назовешь. Жизнь Иры только усложняется и усложняется. Но она относится к происходящему с изрядной долей сарказма.