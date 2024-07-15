«ВышиБоня» проиграла в шоу «Выжить в Дубае»

Виктория Боня покинула проект «Выжить в Дубае» после того, как команда во второй раз отправила ее на малое испытание.

В команде звезд о том, кто пойдет на малое испытание или испытание на вылет, решает коалиция из Джигана, Оксаны Самойловой, Надежды Сысоевой и Саши Стоуна. Первый раз они отправили Боню на испытание в первом выпуске. Тогда она сумела победить и в комане ее прозвали «ВышиБоней».

В новом выпуске звезды снова решили отправить на испытание Боню. Но на этот раз они надеялись, что она вернется с победой. Однако соперником участницы стал мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени Андрей Зубенко из народной команды. Он оказался сильнее и Боне пришлось покинуть проект.