Генштаб ВСУ заявил о тяжелом положении на двух направлениях

Наиболее тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на торецком и покровском направлениях, заявил Генеральный штаб ВСУ.

«На торецком направлении ситуация напряженная. <...> Самая горячая ситуация на покровском направлении», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее Генштаб украинской армии информировал о тяжелой ситуации на покровском направлении.

Источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что военнослужащие сразу двух бригад ВСУ покинули позиции в районе сел Евгеновка и Новоселовка Первая на покровском направлении.