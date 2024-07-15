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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб ВСУ заявил о тяжелом положении на двух направлениях

Источник:
Sibnet.ru
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Наиболее тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на торецком и покровском направлениях, заявил Генеральный штаб ВСУ.

«На торецком направлении ситуация напряженная. <...> Самая горячая ситуация на покровском направлении», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее Генштаб украинской армии информировал о тяжелой ситуации на покровском направлении.

Источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что военнослужащие сразу двух бригад ВСУ покинули позиции в районе сел Евгеновка и Новоселовка Первая на покровском направлении.

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