Мелания Трамп обратилась к нации после покушения на мужа

Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа.

«Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас», — написала она в соцсети Х. Супруга Трампа призвала жителей США возвыситься над ненавистью, злобой и «простодушными идеями».

«Я думаю о вас, дорогие американцы», — заключила она.

Покушение на Дональда Трампа произошло в субботу, 14 июля на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы. Погиб один из его сторонников, еще двое были ранены.

Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.