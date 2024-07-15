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Мелания Трамп обратилась к нации после покушения на мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания призвала американцев объединиться после покушения на своего мужа.

«Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас», — написала она в соцсети Х. Супруга Трампа призвала жителей США возвыситься над ненавистью, злобой и «простодушными идеями».

«Я думаю о вас, дорогие американцы», — заключила она.

Покушение на Дональда Трампа произошло в субботу, 14 июля на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы. Погиб один из его сторонников, еще двое были ранены.

Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

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