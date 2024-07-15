Лавров поднимет в СБ ООН вопрос о списке погибших в Буче

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во время председательства России в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке поднимет вопрос о списках погибших в Буче.

«Конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся. Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже в десятый раз заданный вопрос [о том], можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си», — сказал Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава МИД России отметил, что это позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа. «Точно так же, как и покажите, как идет расследование террористического акта на "Северных потоках"».

«И все остальное, что нам Запад вменяет, нужно вот такими простыми, уж совсем конкретными вопросами, возвращать на их сторону поля», — подчеркнул Лавров.