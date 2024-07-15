Медведев спрогнозировал победу Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2024 года в США президентских выборах.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев в соцсети в X). Он сопроводил публикацию тюремным фото Трампа, которое было сделано в августе 2023 года, когда бывший президент США прошел через процедуру ареста.

Покушение на Дональда Трампа произошло в субботу, 14 июля на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы. Погиб один из его сторонников, еще двое были ранены.

Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.