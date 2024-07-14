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Умерла звезда «Зачарованных» и «Беверли‑Хиллз, 90210»

Источник:
Variety
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Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», умерла в возрасте 53 лет.

«Я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью»,— приводит Variety слова публициста Лесли Слоун.

В 2015 году у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы, в 2020 году он прогрессировал до четвертой стадии.

Доэрти стала известна в начале 1990-х годов по роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». В 1998 году она начала сниматься в сериале «Зачарованные», несколько эпизодов которого поставила в качестве режиссера.

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mosquito__2010

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mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

Asd10

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mosquito__2010

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