Маск заявил, что его дважды пытались убить

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя покушение на Дональда Трампа, заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — написал бизнесмен в соцсети X.

Маск также выразил полную поддержку Трампу и пожелал ему быстрого выздоровления.

Покушение произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, пуля чудом прошла в двух-трех сантиметрах от головы. Погиб один из его сторонников, два человека тяжело ранены. Стрелок был ликвидирован