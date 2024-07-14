Потери танков на Украине поставили под сомнение создание AbramsX

Большие потери танков в ходе украинского конфликта ставят под вопрос целесообразность разработки гибридного танка AbramsX для армии Соединенных Штатов, считает аналитик Центра политики безопасности США Майя Карлин.

Аккумуляторы, на которых должен работать танк, будут слишком громоздкими и взрывоопасными — это сделает AbramsX крайне уязвимым, приводит РИА Новости мнение Карлин.

«Растущие потери танков с обеих сторон свидетельствуют о том, что даже самые современные ОБТ с трудом противостоят использующимся сейчас противотанковым средствам», — пояснила эксперт.

По ее словам, «независимо от характеристик модели AbramsX по сравнению с конкурирующими моделями, армия, вероятно, не сможет оправдать вливание стольких средств в военную систему, в танк, который может быть так легко уничтожен в бою».