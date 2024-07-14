Федеральное бюро расследований США (ФБР) сумело установить личность подозреваемого в покушении на Дональда Трампа

Это 20-летний Томас Мэтью Крукс, приводит ТАСС сообщение западных СМИ. Он родом из города Бетел Парк (штат Пенсильвания).

Телекомпания NBC со ссылкой на представителей спецслужб сообщила, что стрелявший не имел никаких связей с иностранными государствами.

В Трампа накануне стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Пуля прошла в двух сантиметрах от головы, задев лишь ухо.

Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.