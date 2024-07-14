Соотношение онлайн и офлайн-покупок в 2024 году изменилось, в первой половине 2024 года 60% от общего числа покупок пришлось на офлайн, а 40% — на онлайн, таковы результаты исследования, проведенного банком «Русский стандарт».

Годом ранее соотношение было прямо противоположным: 60% покупок приходилось на онлайн, 40% — на офлайн, приводит ТАСС результаты исследования.

Согласно данным эквайринговой сети «Русского стандарта», общий средний чек в офлайне составил 1 665 рублей, в онлайне —1 518 рублей. В аналогичном периоде 2023 года офлайн также лидировал — 1 396 рублей против 1 322 рубля у онлайна.

Исследование показало, что в 2024 году в офлайне самые популярные категории трат по числу покупок включают супермаркеты (средний чек 576 рублей), товары для дома (средний чек 3 083 рубля) и фастфуд (средний чек 366 рублей).