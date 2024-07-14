Байдена обвинили в подстрекательстве к покушению на Трампа

Часть республиканцев обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для покушения на своего главного политического оппонента — Дональда Трампа.

Республиканцы ссылаются на оскорбительные высказывания, которые Байден использовал в адрес Трампа. С таким заявлением, в частности, выступил в соцсети сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс, приводит «Интерфакс» материал газеты Guardian.

«Сегодняшний день — это не просто какой-то единичный инцидент. Основная идея кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика непосредственно привела к попытке покушения на президента Трампа», — заявил Ди Вэнс.

В Трампа стреляли накануне в ходе его выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Стрелок был убит.