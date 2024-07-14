Украинский эксперт предсказал генеральное сражение с Россией

Генеральное сражение на Украине может произойти уже в конце лета, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением», — цитирует РИА Новости Старикова.

По его словам, это событие определит исход конфликта, а также позиции сторон на дальнейших переговорах. При этом Стариков добавил, что время играет на стороне России.

Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Украинская сторона инициативу отвергла.