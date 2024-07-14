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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков оценил уровень безопасности Путина

Источник:
Life
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Безопасность российского президента Владимира Путина обеспечивают на должном уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков изданию Life. Так он прокомментировал слова главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о якобы нескольких попытках покушения на Путина.

Буданов ранее заявил, что попытки покушения на президента России предпринимались, но все они были неудачные. Глава украинской разведки не уточнил, о каких случаях идет речь.

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Тема: Военная операция на Украине
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