Песков оценил уровень безопасности Путина

Безопасность российского президента Владимира Путина обеспечивают на должном уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков изданию Life. Так он прокомментировал слова главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о якобы нескольких попытках покушения на Путина.

Буданов ранее заявил, что попытки покушения на президента России предпринимались, но все они были неудачные. Глава украинской разведки не уточнил, о каких случаях идет речь.