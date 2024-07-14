Байден отказался называть стрельбу в Трампа покушением

Президент США Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на его политического оппонента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании.

Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Политик получил ранение в ухо. От смерти его спасла пара сантиметров. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.

«Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

Он оставил без внимания вопрос журналистов о том, стала ли стрельба на митинге Трампа, по его мнению, результатом слабой работы специальных служб.