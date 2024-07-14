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Байден отказался называть стрельбу в Трампа покушением

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на его политического оппонента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании.

Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Политик получил ранение в ухо. От смерти его спасла пара сантиметров. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.

«Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

Он оставил без внимания вопрос журналистов о том, стала ли стрельба на митинге Трампа, по его мнению, результатом слабой работы специальных служб.

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mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

mosquito__2010

Фейкомёт перепроверяющий новости на фейковость это остроумно. Думаешь твоя шизофрения вообще сможет поддаться...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям своих жмуров уже нашутили эти бесконечно...

Asd10

И сколько лошадей понадобится для переброски одного Абрамса??? 🤣