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Приближенные экс-замминистра обороны скончались в один день

Источник:
Sibnet.ru
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Двое приближенных бывшего замминистра обороны Иванова скончались в один день. 52-летний бизнесмен Игорь Котельников и 61-летний глава управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев ушли из жизни 8 июля.

При расследовании дела Иванова следователи допрашивали Хандаева, который находился в прямом подчинении у замминистра, но не был арестован и не был помещен в СИЗО, пишет «Лента.ру».

Хандаев руководил управлением государственной экспертизы с июня прошлого года. Причина его смерти не называется, похороны прошли в его родном селе в Дагестане в присутствии родственников и коллег.

Предприниматель Игорь Котельников умер в столичном СИЗО-4 «Медведь». Его обвиняли в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. Причиной смерти названы проблемы с сердцем.

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