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Найден простой способ надолго повысить стрессоустойчивость

Источник:
Sibnet.ru
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Повысить стрессоустойчивость на длительный период времени можно с помощью регулярного ведения дневника, доказали австралийские исследователи.

В своем эксперименте они наблюдали за служителями церкви. Отмечается, что работа в церкви связана с большой эмоциональной нагрузкой — священники часто сталкиваются с чужим горем и зачастую не разграничивают личную и профессиональную жизнь.

Участников попросили выделять 15 минут в неделю, чтобы писать в дневник о тяжелых ситуациях, возникавших за последние семь дней, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Stress & Health.

Одна группа священников должна была размышлять о трудностях, которые удалось успешно преодолеть, другая — о том, с чем справиться не получилось, а третья — просто описывать стрессовое событие.

Оказалось, что в том случае, когда участники анализировали свое поведение в дневниках, у них значительно повысилась устойчивость к стрессовым ситуациям и жизнерадостный настрой. Эффект сохранялся на протяжении полугода даже после завершения эксперимента.

Ученые объясняют эффект тем, что размышление о собственных успешных действиях помогает человеку сохранять веру в свои силы даже при постоянных стрессах.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям своих жмуров уже нашутили эти бесконечно...

mosquito__2010

Обязательная смена президента государства необходимый критерий успешности развития страны ?