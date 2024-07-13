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Wildberries разрешил отменять любые заказы для всех покупателей

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries запустил опцию дополнительной защиты от случайных заказов для всех покупателей. Ранее возможность отменить заказ была доступна только клиентам, которые покупают товары с оплатой при получении.

Теперь пользователи смогут отменить любой заказ специальной кнопкой — это помогает в тех случаях, если заказ был сделан случайно, не на тот адрес или пользователь просто передумал о покупке той или иной вещи.

Отменить его можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку — смотря что наступит раньше. Кнопка отмены появляется в разделе «Доставки» после оформления заказа.

Чтобы отменить заказ с мобильного устройства на iOS или Android, после оформления заказа нужно перейти в раздел «Доставка», нажать на статус «Оформлено» под товаром, опция выбрать отмену заказа появится именно там.

На ПК нужно навести курсор на карточку товара, после чего появится окно с кнопкой отмены. В веб-версии на мобильных устройствах товар можно отменить, нажав на меню под товаром и выбрав действие «Отменить доставку».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям своих жмуров уже нашутили эти бесконечно...

mosquito__2010

Обязательная смена президента государства необходимый критерий успешности развития страны ?