Wildberries разрешил отменять любые заказы для всех покупателей

Wildberries запустил опцию дополнительной защиты от случайных заказов для всех покупателей. Ранее возможность отменить заказ была доступна только клиентам, которые покупают товары с оплатой при получении.

Теперь пользователи смогут отменить любой заказ специальной кнопкой — это помогает в тех случаях, если заказ был сделан случайно, не на тот адрес или пользователь просто передумал о покупке той или иной вещи.

Отменить его можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку — смотря что наступит раньше. Кнопка отмены появляется в разделе «Доставки» после оформления заказа.

Чтобы отменить заказ с мобильного устройства на iOS или Android, после оформления заказа нужно перейти в раздел «Доставка», нажать на статус «Оформлено» под товаром, опция выбрать отмену заказа появится именно там.

На ПК нужно навести курсор на карточку товара, после чего появится окно с кнопкой отмены. В веб-версии на мобильных устройствах товар можно отменить, нажав на меню под товаром и выбрав действие «Отменить доставку».