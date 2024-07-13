Песков назвал Европу «потенциальной жертвой» российских ракет

Россия в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Европе определит в качестве целей для своих ударов европейские страны, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», — процитировал Пескова Зарубин в своем телеграм-канале.

Официальный представитель Кремля уточнил, что потенциальной жертвой такой политики являются столицы европейских государств. Он также подчеркнул, что Россия обязательно ответит на размещение американских ракет.

Ранее США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойного оружия, в частности ракет SM-6 и Tomahawk, а также пока разрабатываемого гиперзвукового оружия.