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Песков назвал Европу «потенциальной жертвой» российских ракет

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Европе определит в качестве целей для своих ударов европейские страны, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», — процитировал Пескова Зарубин в своем телеграм-канале.

Официальный представитель Кремля уточнил, что потенциальной жертвой такой политики являются столицы европейских государств. Он также подчеркнул, что Россия обязательно ответит на размещение американских ракет.

Ранее США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойного оружия, в частности ракет SM-6 и Tomahawk, а также пока разрабатываемого гиперзвукового оружия.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям своих жмуров уже нашутили эти бесконечно...

mosquito__2010

Обязательная смена президента государства необходимый критерий успешности развития страны ?