Украинец со словами «Слава России» избил военного ВСУ

Мужчина в украинском городе Днепр крикнул военнослужащему ВСУ «Слава России!» и вступил в ним в драку.

Видео инцидента, который произошел 12 июля, опубликовал портал «Страна.ua». На кадрах видно, что мужчина шел по улице с пакетом, а затем остановился перед автомобилем ВСУ.

Он открыл дверь машины и задал военному вопрос: «Что ты, зелененький, да? Слава России! Что ты, за Украину?». Военнослужащий крикнул своему напарнику, чтобы тот вызвал полицию.

После этого между мужчиной и военным началась драка. Мужчина активно отбивался руками и пакетом, а затем убежал. О его дальнейшей судьбе не сообщается.