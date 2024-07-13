НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Антироссийские санкции вызовут крах долларовой системы

Источник:
Sibnet.ru
340 8

Сохранение антироссийских санкций приведет к краху долларовой системы и падению привлекательности данной валюты на мировом рынке, прогнозируют азиатские эксперты.

Анализ возможных изменений опубликован изданием Asia Times, которое изучило высказывания по теме министра финансов США Джанет Йеллен. В частности, она признала, что процесс дедолларизации уже стартовал.

Автор материала также напомнил заявление американской чиновницы об обескураженности стран, где содержатся крупные долларовые резервы, из-за антироссийских рестрикций. В качестве одного из факторов, бьющего по доллару, Йеллен указала активную линию БРИКС.

Также отмечается, что неясное политическое будущее США и сложно прогнозируемый результат президентских выборов также негативным образом сказывается на заинтересованности инвесторов в долларе.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Работающим россиянам с детьми ввели 13-ю зарплату
Путин ввел прогрессивную шкалу НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил законопроект о майнинге
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео
Обсуждение (8)
Картина дня
Работающим россиянам с детьми ввели 13-ю зарплату
Рассекречен план Германии на случай войны с Россией
Антироссийские санкции вызовут крах долларовой системы
Глава ГУР Украины признал неудачными покушения на Путина
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям жмуров уже нашутили, клоуны такие.

-Керя-

Самоходный дед лицо сегодняшнего хаоса...