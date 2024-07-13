Антироссийские санкции вызовут крах долларовой системы

Сохранение антироссийских санкций приведет к краху долларовой системы и падению привлекательности данной валюты на мировом рынке, прогнозируют азиатские эксперты.

Анализ возможных изменений опубликован изданием Asia Times, которое изучило высказывания по теме министра финансов США Джанет Йеллен. В частности, она признала, что процесс дедолларизации уже стартовал.

Автор материала также напомнил заявление американской чиновницы об обескураженности стран, где содержатся крупные долларовые резервы, из-за антироссийских рестрикций. В качестве одного из факторов, бьющего по доллару, Йеллен указала активную линию БРИКС.

Также отмечается, что неясное политическое будущее США и сложно прогнозируемый результат президентских выборов также негативным образом сказывается на заинтересованности инвесторов в долларе.