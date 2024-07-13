НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Необычный космический объект увидели астрономы

Источник:
Sibnet.ru
239 1

Телескоп James Webb запечатлел галактики NGC 2936 и NGC 2937 в форме пингвина с яйцом. Фотография опубликована на сайте NASA.

Галактики NGC 2936 и NGC 2937
Галактики NGC 2936 и NGC 2937
Фото: © NASA

«На новом фото две галактики: Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937). <...> Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов», — говорится в сообщении.

Две галактики сближались в течение десятков миллионов лет, в конечном счете они объединятся в одну. Текущее расстояние между NGC 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.

Вместе галактики известны как объект Arp 142, расположенный на расстоянии 326 миллионов световых лет от Земли. Со стороны они напоминают пингвина, охраняющего свое яйцо.

Проверка адреса на оптику
Тема: Человек и космос
Астрономы нашли потенциально обитаемую планету
Ученые объяснили сложности секса в космосе
Гигантское светящееся кольцо засняли в космосе
Илон Маск придумал название для первого города на Марсе
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi запустит «темную фабрику» смартфонов
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Украинские военные передали России координаты бункера с генералами
Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео
Обсуждение (1)
Картина дня
Работающим россиянам с детьми ввели 13-ю зарплату
Рассекречен план Германии на случай войны с Россией
Антироссийские санкции вызовут крах долларовой системы
Глава ГУР Украины признал неудачными покушения на Путина
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям жмуров уже нашутили, клоуны такие.

-Керя-

Самоходный дед лицо сегодняшнего хаоса...