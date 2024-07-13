Необычный космический объект увидели астрономы

Телескоп James Webb запечатлел галактики NGC 2936 и NGC 2937 в форме пингвина с яйцом. Фотография опубликована на сайте NASA.

Галактики NGC 2936 и NGC 2937 Фото: © NASA

«На новом фото две галактики: Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937). <...> Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов», — говорится в сообщении.

Две галактики сближались в течение десятков миллионов лет, в конечном счете они объединятся в одну. Текущее расстояние между NGC 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.

Вместе галактики известны как объект Arp 142, расположенный на расстоянии 326 миллионов световых лет от Земли. Со стороны они напоминают пингвина, охраняющего свое яйцо.