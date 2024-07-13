Глава ГУР Украины признал неудачными покушения на Путина

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признался в предпринимаемых попытках покушений на президента России Владимира Путина. По его словам, все они были неудачные.

«Они были, но, как видите, пока неудачные»,— сообщил глава ГУР в интервью изданию NV, не став уточнять, о каких именно случаях идет речь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо меры по обеспечению безопасности Владимира Путина находятся на обычном уровне.

По его словам, дополнительные меры в последнее время не вводились. После публикации интервью с Кириллом Будановым Песков уточнил, что президент России на должном уровне защищен от угроз со стороны Киева.