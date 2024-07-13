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Рассекречен план Германии на случай войны с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкие СМИ раскрыли детали оперативного плана Германии на случай войны с Россией, разработанного бундесвером.

Так, если произойдет эскалация, то сотни тысяч солдат придется передислоцировать, пишет Spiegel. В секретном документе прорабатывается план действий OPLAN DEU в случае подобного развития событий.

В частности, в ситуации обострения на восточном фланге НАТО из Нидерландов, Бельгии и западных регионов Германии планируется перебросить около 800 тысяч солдат в течение трех-шести месяцев. Вместе с ними надо переместить 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники.

Ключевую роль в этом будет играть автомагистраль А2, которая проходит от Оберхаузена на западе Германии до кольцевой дороги Берлина. Обеспечение безопасности A2 потребует координации с полицией и другими гражданскими учреждениями.

В плане указывается, что проблемой может стать мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга — в случае диверсии или ракетной атаки трасса A2 окажется парализована. В этом случае потребуются альтернативные маршруты.

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