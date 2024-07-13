Грибы способны снизить риск развития рака

Употребление любых грибов снижает риск развития рака, выяснили ученые Пенсильванского государственного университета.

Так, у испытуемых, ежедневно потребляющих 18 граммов любых грибов, риск развития онкологических заболеваний был снижен на 45%, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Advances in Nutrition.

При этом самыми полезными выступают пять видов грибов: шиитаке, индюшачий хвост, рейши (трутовик лакированный), шампиньоны и майтаке. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих грибах, могут блокировать действие свободных радикалов.

Такими защитными свойствами обладают витамины группы В, D, селен и ниацин, а также два соединения, называемых эрготионеин и лентинан. В ряде случаев именно свободные радикалы повреждают ДНК и клетки, вызывая онкологические заболевания.