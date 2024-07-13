Раскрыты три уровня конфликта на Украине

Конфликт на Украине протекает одновременно на трех уровнях: внутриукраинском, европейском и глобальном, заявил почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

Британский академик в интервью РБК отметил, что урегулирование конфликта на всех трех уровнях одновременно будет непростой задачей, однако ключевую роль играет третий, который подразумевает противостояние между Москвой и Вашингтоном.

«Мы живем в мире, где фундаментальные решения о международной политике принимаются в Вашингтоне — не в отрыве от остального мира, конечно, но решающее слово все равно за США», — пояснил Саква.

По словам политолога, именно это помешало заключению договоренностей в Стамбуле весной 2022 года. Тогда в конце марта состоялся внеочередной саммит НАТО, где США отвергли идею мирных переговоров, этот курс закрепил визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев.

Ранее Ричард Саква вместе с другими западными академиками и дипломатами опубликовал открытое письмо в Financial Times с призывом к Вашингтону начать переговоры с Москвой о новом пакте, который защищал бы интересы России и Украины одновременно.