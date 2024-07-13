Резервы ВСУ уничтожили под Нью‑Йорком

Российская армия уничтожила в районе населенного пункта Нью-Йорк в ДНР две резервные группировки ВСУ.

«ВСУ пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

Отмечается, что удары наносились с помощью артиллерии, а также FPV-дронов. Сейчас группировка ВСУ в районе населенного пункта находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

Ранее российские подразделения вошли в центр Нью-Йорка, расположенного на подконтрольной Киеву территории ДНР. Сейчас под контролем России находится вся южная часть населенного пункта, а подразделения ВСУ отходят в северную часть поселка.