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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Резервы ВСУ уничтожили под Нью‑Йорком

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия уничтожила в районе населенного пункта Нью-Йорк в ДНР две резервные группировки ВСУ.

«ВСУ пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

Отмечается, что удары наносились с помощью артиллерии, а также FPV-дронов. Сейчас группировка ВСУ в районе населенного пункта находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

Ранее российские подразделения вошли в центр Нью-Йорка, расположенного на подконтрольной Киеву территории ДНР. Сейчас под контролем России находится вся южная часть населенного пункта, а подразделения ВСУ отходят в северную часть поселка.

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Оборона #Конфликты #Армия
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