Официальный сайт Кремля опубликовал обновленную биографию президента России Владимира Путина.

В частности, на страницу добавили новые разделы. Появилась информация о чемпионате мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Также на сайт добавили сообщения о пандемии коронавируса, создании российский вакцины «Спутник V» и поправках в Конституцию.

В биографию президента также включили раздел и о специальной военной операции. В нем утверждается, что операция началась ради защиты людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Кроме этого, в обновленной биографии приводится информация о выборах 2024 года, на которых за Путина проголосовали 87% граждан страны. Предыдущая редакция биографии оканчивалась итогами выборов 2018 года.