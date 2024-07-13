Байден назвал Трампа «собачонкой» Путина

Президент США Джо Байден оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина и своего оппонента в президентской гонке Дональда Трампа.

«Вот кто такой Дональд Трамп — собачонка диктатора, который в первую очередь винит Америку. США никогда не станут похожи на путинскую Россию, мы не наделяем диктаторов полномочиями, мы не подрываем свободу», — цитирует Байдена The Hill.

Байден неоднократно выражал неуважение к Путину. После 75-го саммита НАТО, прошедшего в июле, он назвал российского лидера «кровожадным безумцем», который «двинулся маршем» на Европу.

Кремль счел характеристику Байдена неприемлемой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что это «никак не красит главу американского государства».