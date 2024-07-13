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Байден назвал Трампа «собачонкой» Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина и своего оппонента в президентской гонке Дональда Трампа.

«Вот кто такой Дональд Трамп — собачонка диктатора, который в первую очередь винит Америку. США никогда не станут похожи на путинскую Россию, мы не наделяем диктаторов полномочиями, мы не подрываем свободу», — цитирует Байдена The Hill.

Байден неоднократно выражал неуважение к Путину. После 75-го саммита НАТО, прошедшего в июле, он назвал российского лидера «кровожадным безумцем», который «двинулся маршем» на Европу.

Кремль счел характеристику Байдена неприемлемой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что это «никак не красит главу американского государства».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

corrector

весь мир ждал когда он это скажет, и таки да !

snoo

видеть будущее могут не только лишь все

corrector

вот поэтому ВВП так и сказал, хочу говорит, чтобы президентом СШП и далее оставался Джо Бидон

pepelmetal

Джабидоном управляет рука кремля