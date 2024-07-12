Россия выпустит 12-ступенчатый «автомат»

Ярославский моторный завод наладит выпуск 12-ступенчатого «автомата» нового поколения для тяжелых грузовиков.

Предприятие в настоящее время работает как над ручной версией коробки, так и над роботизированной. Обе версии хотят выпустить до конца 2024 года, пишет автомобильный портал Quto.ru.

Российские «автоматы» планируется поставлять Минскому автозаводу, который сейчас ставит на тяжелые грузовики автоматические трансмиссии Fast Gear китайского производства.

Кроме этого, отечественная новинка может быть интересна автозаводу «Урал» и компании «Нижегородские грузовые автомобили».