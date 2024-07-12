Путин ввел прогрессивную шкалу НДФЛ

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России и другие законодательные акты, согласно которым в стране вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, вводится следующая шкала НДФЛ:

ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 миллиона рублей в год

ставка 15% — при доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год

ставка 18% — при доходе от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год

ставка 20% — при доходе от 20 миллионов до 50 миллионов в год

ставка 22% — на доходы выше 50 миллионов рублей в год

Также изменится налог на прибыль организаций — с 20 до 25%, налог на добавленную стоимость останется прежним. Новая шкала НДФЛ заработает с 2025 года.

Изменения не коснутся доходов участников военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.