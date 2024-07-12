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Комитет Госдумы одобрил законопроект о майнинге

Источник:
Sibnet.ru
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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о регулировании майнинга в России в первом чтении.

Законопроект был инициирован группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 23 июля, передает ТАСС.

Согласно документу, требования к майнингу будут устанавливать российское правительство совместно с Банком России. Контролировать исполнение этих требований будет Минцифры.

Право осуществлять майнинг получат только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Росфинмониторинг создаст перечень подозрительных адресов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Физические лица, которые не превышают установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр.

Правительство также планирует внедрить комплекс мер для контроля за оборотом цифровой валюты для предотвращения ее использования в незаконных целях. Майнеры будут обязаны сообщать властям о добытой валюте и адресах ее хранения в уполномоченные органы.

В целях регулирования потребления электроэнергии при майнинге криптовалюты законопроект наделяет правительство полномочиями вводить запрет на майнинг в отдельных субъектах или на определенных территориях страны.

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Экономика #Деньги
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