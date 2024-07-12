Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье, пассажиров на его борту не было. Экипаж из трех человек погиб, сообщает МЧС.

Sukhoi Superjet 100 летел с Луховицкого авиационного завода во Внуково, рейс был перегоночным. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа». С радаров борт пропал в 15.00 по московскому времени.

Известно, что лайнеру было десять лет, он эксплуатировался с 2015 года. Последний рейс с пассажирами он выполнил 3 мая, а затем был отправлен на ремонт. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

По факту падения возбуждено уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) . Дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.