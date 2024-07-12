Орбан заявил, что Трамп добьется мира на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах намерен добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — приводит ТАСС слова Орбана, сказанные им после встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан назвал встречу с Трампом «миротворческой миссией 5.0», имея в виду свои недавние поездки в Киев, Москву и Пекин, а также встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, где он тоже обсуждал пути урегулирования украинского конфликта.

Орбан уже бывал там раньше в гостях у Трампа. Он открыто поддерживает наиболее его и желает ему победы на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября.