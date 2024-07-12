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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан заявил, что Трамп добьется мира на Украине

Источник:
ТАСС
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Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских  выборах намерен добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

«Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — приводит ТАСС слова Орбана, сказанные им после встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан назвал встречу с Трампом «миротворческой миссией 5.0», имея в виду свои недавние поездки в Киев, Москву и Пекин, а также встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, где он тоже обсуждал пути урегулирования украинского конфликта.

Орбан уже бывал там раньше в гостях у Трампа. Он открыто поддерживает наиболее его и желает ему победы на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Как уйначальница скажет, так и будет. А он пока чё та молчит. 🤷&zwj;♂️

Sovik

Нужно было осуждать агрессию Украины в отношении жителей Донбасса и не помогать ей. Ни какой СВО бы не...

corrector

весь мир ждал когда он это скажет, и таки да !

mosquito__2010

Твоя пустая болтовня как всегда прекрасна своей пустотой. Особенно бессмысленный смайлик для всего этого...