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Японские девушки все чаще стали выходить замуж сами за себя

Источник:
Sibnet.ru
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Новый тренд набирает все большую популярность в Японии — девушки отказываются женихов и все чаще выходят замуж сами за себя, приводит японскую статистику гонконгское издание South China Morning Post.

«Некоторых из них привлекает возможность надеть красивое платье, другие хотят таким образом отметить важный этап в своей жизни», — пишет издание.

Звезда видео для взрослых Мана Сакура стала примером этой тенденции. На своей соло-свадьбе она сама надела кольцо на свой палец и провозгласила: «В болезни и в здравии я всегда буду любить себя и делать себя счастливой».

В прошлом году в Японии было зарегистрировано самое низкое количество браков за последние 90 лет, отмечает South China Morning Post.

«Сейчас все больше японок вполне могут содержать себя сами, нет необходимости выходить замуж, и поэтому они не хотят быть ограниченными традиционной ролью жены и матери», — сказал организатор из японской свадебной компании.

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