Гарик Мартиросян запустит новое юмористическое шоу

Новое шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион», где обычные люди смогут выиграть деньги за смешные рассказы, выйдет 26 июля на ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

По правилам шоу, зрители в зале будут рассказывать реальные истории из жизни. Задача рассказчика — уложить рассказ в 2 минуты и рассмешить Мартиросяна и зрителей. Лучший рассказчик получит денежный приз.

При этом у победителя будет возможность увеличить выигрыш, если его история окажется смешнее, чем история звездного гостя. Среди таких — Вадим Галыгин, Артем Калайджян, Дмитрий Губерниев, Никита Кологривый, Илья Соболев, Марина Кравец и другие.

Премьеру нового шоу «История на миллион» смотрите 26 июля в 22.00 на ТНТ.