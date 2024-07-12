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Гарик Мартиросян запустит новое юмористическое шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новое шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион», где обычные люди смогут выиграть деньги за смешные рассказы, выйдет 26 июля на ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

По правилам шоу, зрители в зале будут рассказывать реальные истории из жизни. Задача рассказчика — уложить рассказ в 2 минуты и рассмешить Мартиросяна и зрителей. Лучший рассказчик получит денежный приз.

При этом у победителя будет возможность увеличить выигрыш, если его история окажется смешнее, чем история звездного гостя. Среди таких — Вадим Галыгин, Артем Калайджян, Дмитрий Губерниев, Никита Кологривый, Илья Соболев, Марина Кравец и другие.

Премьеру нового шоу «История на миллион» смотрите 26 июля в 22.00 на ТНТ.

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Asd10

Как уйначальница скажет, так и будет. А он пока чё та молчит. 🤷&zwj;♂️

Sovik

Нужно было осуждать агрессию Украины в отношении жителей Донбасса и не помогать ей. Ни какой СВО бы не...

corrector

весь мир ждал когда он это скажет, и таки да !

mosquito__2010

Твоя пустая болтовня как всегда прекрасна своей пустотой. Особенно бессмысленный смайлик для всего этого...